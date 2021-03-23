В Симферополе планируют завершить первую очередь строительства приюта для животных к 15 апреля

Фото: Андрей Рюмшин

До 15 апреля будет завершено строительство первого этапа приюта для животных в Симферополе.

- Сегодня в рамках рабочего выезда, лично убедился в том, что в обозначенные для завершения строительства первого этапа сроки, до 15 апреля, подрядчик укладывается. Практически все замечания в ходе строительных работ устранены. На днях к объекту будет подведено электричество, вода и канализация, - написал на своей странице в Instagram заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Андрей Рюмшин.

Напомним, что строительство приюта началось в 2018 году. Сейчас рабочие завершают устранение замечаний по устройству подпорных стен, ограждений, пищеблока, вольера, площадок между вольерами и площадок для выгула собак.

После того, как первая очередь приюта будет введена в эксплуатацию, в вольерах смогут поместиться 140 бездомных животных.

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