Ночное ограбление: симферопольцы украли шесть самокатов

Фото: Архив "КП"
В Симферополе за сутки украли шесть самокатов. Как сообщили в пресс-службе городского управления полиции, с заявлением о краже обратился владелец сервиса проката.
Мужчина заявил, что украденное имущество стоит 180 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска уже задержали двух местных жителей, которых подозревают в краже самокатов.
По предварительным данным, 35-летний мужчина украл электросамокат и спрятал его в подвале многоквартирного дома. Второй вор, 36-летний симферополец, похитил пять самокатов. А для того, чтобы доставить украденное домой, он вызвал такси.
Задержанные признались в совершении кражи. По данным полицейских, подозреваемые действовали самостоятельно.
Возбуждены уголовные дела по обоим фактам по статье «кража». Симферопольцам грозит до пяти лет лишения свободы, с них взяли подписку о невыезде.
Самокаты вернули владельцу.
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