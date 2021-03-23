Ночное ограбление: симферопольцы украли шесть самокатов

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В Симферополе за сутки украли шесть самокатов. Как сообщили в пресс-службе городского управления полиции, с заявлением о краже обратился владелец сервиса проката.

Мужчина заявил, что украденное имущество стоит 180 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска уже задержали двух местных жителей, которых подозревают в краже самокатов.

По предварительным данным, 35-летний мужчина украл электросамокат и спрятал его в подвале многоквартирного дома. Второй вор, 36-летний симферополец, похитил пять самокатов. А для того, чтобы доставить украденное домой, он вызвал такси.

Задержанные признались в совершении кражи. По данным полицейских, подозреваемые действовали самостоятельно.

Возбуждены уголовные дела по обоим фактам по статье «кража». Симферопольцам грозит до пяти лет лишения свободы, с них взяли подписку о невыезде.

Самокаты вернули владельцу.

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