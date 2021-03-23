Проезд по улице Жуковского в Симферополе ограничат с 27 по 31 марта

Проезд закроют до 31 марта. Фото: скриншот из видео

В Симферополе для дорожных работ перекроют улицу Жуковского. Но сроки ограничения проезда сдвинулись. Ранее сообщалось, что дорогу закроют 24 марта. Но из-за неблагоприятных погодных условий ремонт перенесли на 27 марта.

Движение ограничат на участке от улицы Маяковского до улицы Александра Невского, рассказали в столичной администрации.

- Проезд для любых транспортных средств будет закрыт с 6:00 часов 27 марта до 18:00 часов 31 марта. Также просим не парковать машины на этом отрезке улицы. Подрядчики отметили, что асфальтобетонное покрытие смогут положить только тогда, когда дорога просохнет, - сообщила замглавы администрации Вероника Глоба.

Маршрутное такси №4 «Неаполь Скифский - Льдозаводское» временно будет следовать по улице Маяковского.

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