В Симферополе и Севастополе 24 марта частично отключат электричество

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

24 марта в отдельных районах Симферополя и Севастополя возникнут перебои с подачей тока. Причина «отключек» - ремонт трансформаторных подстанций и прочего оборудования

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Павленко, 1-7 (нечет), 4, 6;

пер. Студенческий, 6, 3-7 (нечет);

бульвар Ленина, 5/7

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Вакуленчука 33,39,41,41/4,41/6,41/7,41/8

с 11.00 до 17.00

КСП Память Ленина уч.2,402,412,422,474,594, 403,405,409,415,429,593

Село Терновка: ул. Студенческая (Черноморнефтегаз, оп.насосная воды); (Насосная станция «Терновка»), (ТСП Терновского с/с №337 КСП), (ЧП «Фанелс-ТТ», насосная зверофермы, крестьянское хозяйство гр. Огородов А.А.), (ТП Совхозная, звероферма)

село Родное: ул. Балаклавская 30, ул. Яны Дунья 14,18,22-24(чет), 1-5(нечет),9,17-19(нечет),23, ул. Новая жизнь 18, 17, ул. Садовая 2-24(чет),50, 1-31(нечет), ул. Умерова 2-6(чет), 3-7(нечет), ул. Новая 2-32(чет), 19-А,1-33(нечет), ул. Сумская 8-42(чет), 7-43(нечет), ул. Сахалина 2-10 (чет),16,22, 1-9(нечет),13-15(нечет), ул. Центральная 2-40(чет), 1-41(нечет), ул. Водопадная 2-8 (чет), 1-7(нечет), ул. Школьная 8-30(чет), 7-29(нечет) (д/сад №2), ул. Сумская 2-6(чет), 1-5 (нечет), ул. Центральная 23 (скважина, гр. Швец П.В., насосная станция технической воды «Родное», Гидротехническое сооружение ООО «Добробут-Инвест Плюс»)

с 14.00 до 17.00

пер. Крепостной 3,7,4-Б; пр. Матросский 2-30; ул. Нефедова 2-32,9-11; ул. Новороссийская 2; ул. Партизанская 16,9-11; ул. Сенявина 5,2; ул. Частника 2-6,12-20,1-27; ул. Щербака 2-а,4,6,10-16,5

с 9.00 до 17.00

пр. Генерала Острякова 25,29,33,139,139-А,50,192,194; ул. Хрусталева 15-А,19-А,37,39,119-А,119,139,141,161,163

село Штурмовое: ул. Героев Революции 28,5-а,17-А,3,7-21; ул. Коминтерна 2-10,18,1-23; туп. Ноябрьский 4,3-9; туп. Поворотный 4-а,30-а,32-а,6,10-26,26-34,42,23-б?,1-7; ул. Спокойная 6; пер. Коминтерна 1-11; ул. Придорожная 40; ул. Комисса Морозова 16,5; ул. Ноябрьская 1-29; ул. Героев Революции 23-25,33

село Родниковое: ул. Баштановая 2-8; ул. Грищенко 1-17; ул. Скитальца 4-28,1-25; ул. Заречная 2-6,1-А,1-9; ул. Куликова 18-а,4-24,27-Б,19-35; пер. Кленовый 2,6-8,1-7; ул. Кленовая 2-20,1-7; ул. Терлецкого 2-38,1-27

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