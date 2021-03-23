В Крым запустят дополнительные авиарейсы из Курска и Калуги

Между Калугой и Симферополем прямое авиасообщение стартует 6 июня. Фото: пресс-служба аэропорта Симферополь

В Симферополь станут чаще пускать самолеты из Калуги и Курска. Запуск новых рейсов анонсировала авиакомпания «РусЛайн».

Сообщение между Калугой и Симферополем откроют 6 июня. Полеты будут осуществляться по воскресеньям, время в пути - 2,5 часа. Маршрут будет действовать до 26 сентября.

Также по этому маршруту будет осуществлять полеты другая авиакомпания. Они стартуют с 4 мая и продлятся до 3 октября. Рейсы собираются осуществлять по вторникам и пятницам.

В Крым из Курска можно будет полететь уже в майские праздники - с 1 по 15 мая по субботам. Постоянные рейсы запустят с 1 июня по 28 сентября - по субботам и вторникам. Время в пути - два часа.

Также другая авиакомпания запустит перелеты по этому направлению с 28 мая по 3 октября - по пятницам и воскресеньям.

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