Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Крым
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Крым
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество24 марта 2021 6:27

Погода в Крыму на 24 марта: облачно и тепло до + 7

На ЮБК синоптики обещают дождь и мокрый снег
Ольга АВЕРЬЯНОВАОльга АВЕРЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий

На полуострове комфортная погода для цветения луковичных растений.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

24 марта на полуострове станет чуть теплее.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +3…+5°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный до 12 м/с. Днем до +6°.

На Южном берегу Крыма облачно с пояснениями. Временами небольшой дождь, мокрый снег. Ветер северо-западный до 15 м/с. Днем тепло до +7°.

Температура воды в Черном море +7°…10°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

Погода в Крыму