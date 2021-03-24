Погода в Крыму на 24 марта: облачно и тепло до + 7

На полуострове комфортная погода для цветения луковичных растений.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
24 марта на полуострове станет чуть теплее.
- В Симферополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +3…+5°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный до 12 м/с. Днем до +6°.
На Южном берегу Крыма облачно с пояснениями. Временами небольшой дождь, мокрый снег. Ветер северо-западный до 15 м/с. Днем тепло до +7°.
Температура воды в Черном море +7°…10°.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50