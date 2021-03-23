В этом курортном сезоне Крым ждет 8 миллионов туристов

Власти Крыма ждут хороший поток туристов в этом году. Фото: пресс-служба Минтуризма и курортов РК

Власти Крыма ожидают, что на полуостров в этом году приедут больше 8 миллионов туристов. Такое предположение выдвинул председатель комитета Госсовета республики по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

- Если коронавирус немного утихнет, то в этом году мы можем ждать больше 8 миллионов отдыхающих, - отметил Черняк.

Уже сейчас можно назвать примерные цифры, отталкиваясь от количества забронированных номеров в крымских отелях. Больше всего туристов ожидается в июне. Черняк заявил, что это связано с закрытием ряда стран для поездок.

Однако председатель Госсовета уверен, что даже если границы откроют - отдыхающих в Крыму не убавится.

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