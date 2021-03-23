Власти Украины уверены, что в нехватке воды в Крыму виноваты переселенцы из России

Власти Украины уверены, что в Крыму мало воды из-за переезда на полуостров россиян Фото: Виталий ПАРУБОВ

Глобальное переселение россиян в Крым приводит к уничтожению водных ресурсов полуострова. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар.

По мнению замминистра, такими темпами республика скоро придет к экологической катастрофе. Эту информацию он разместил на своей странице в Facebook.

- Крым скоро потеряет все водные ресурсы из-за активного переселения россиян на полуостров. Республика стоит перед угрозой экологической катастрофы, - написала дипломат.

Напомним, в 2014 году Украина прекратила поставлять воду в Крым из Днепра, перекрыв Северо-Крымский канал.

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