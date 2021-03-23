Восемь вагонов истории: в Симферополе проходит экскурсия в «Поезде Победы»

На создание необычной экскурсии потребовалось два месяца. Фото: администрация Симферополя

В Симферополь прибыл музей на колесах - «Поезд Победы». Экскурсия по нему позволяет познакомиться со страницами нашей истории. В подвижном составе размещена инсталляция, а каждый вошедший туда выступает в роли пассажира и становится свидетелем произошедшего.

Восемь вагонов выставки посвящены разным темам. Полная экскурсия занимает 30 минут и проходит в сопровождении аудиогида. Для создания антуража специалисты потратили 2 месяца. Росписью фигур людей занимались 70 художников. Всего в экспозиции представлено более четырех тысяч предметов, передает Крымская газета.

В описываемые события гостей помогают погружать 50 видеопроекторов, 18 видеостен и 12 сенсорных столов. Гостям кажется, что поезд находится в движении из-за качественного аудиовизуального ряда. За окнами поезда виднеются сначала мирные пейзажи, но затем их сменяют картины войны.

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