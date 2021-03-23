В поселке Форос на ЮБК появится новый сквер

Фото: Архив "КП"

Около здания клуба в крымском поселке Форос появится новый сквер. Как сообщили в пресс-службе администрации Ялты, уже ведутся работы по проектированию.

- По поручению главы Республики Крым в поселке Форос ведутся работы по проектированию нового сквера. Сквер, которому предварительно присвоили имя «Южный», будет располагаться в районе поселкового клуба, где также запланирован ремонт, - говорится в сообщении.

Вопрос благоустройства территории будут обсуждать с местными жителями. Опрос организует Центр развития городской среды и Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым.

Напомним, жители поселка Форос были обеспокоены вырубкой деревьев и стройкой в местном парке, а также возведением заборов. В Кремле сообщили, что также обратят внимание на махинации в Форосском парке.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50