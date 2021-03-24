В Крыму зафиксировали 56 новых случаев заражения коронавирусом

За весь период эпидемии от болезни излечись 34 тысячи 692 человека. Фото: Правительство Крыма

В Крыму за 23 марта подтвердили еще 56 случаев заражения коронавирусом. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов написал на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

- Бессимптомно болезнь протекала в 6 случаях. Самостоятельно за медпомощью обратились 45 человек, 10 случаев заражения нашли среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, еще 1 случай завозной из-за рубежа, - проинформировал Аксенов.

Все лаборатории Крыма за истекшие сутки провели 2 тысячи 492 теста на Covid-19.

За это же время с выздоровлением выписали 333 человека. За весь период эпидемии от болезни излечись 34 тысячи 692 человека.

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