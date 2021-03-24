В ЕС раскритиковали запрет иностранным гражданам владеть землей в Крыму

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В ЕС раскритиковали российский закон, запрещающий иностранным гражданам владеть землей в Крыму с 20 марта текущего года.

- Союз не признает этот указ и рассматривает его как очередную попытку «принудительной интеграции» полуострова в состав России, - такое заявление пресс-секретаря Европейской службы внешних связей размещено на сайте организации.

Как отмечают авторы документа, указ может «принудить жителей региона принять российское гражданство».

Также в ЕС беспокоятся, что такой закон приведет «к произвольному лишению права собственности».

В России запрет на покупку земли в собственность для иностранцев запрещен с 30 октября 2001 года (регламентирован п.3 ст.15 Земельного кодекса РФ). Подобный запрет действует во многих странах. Норма, которая возмутила ЕС, появилась в указе президента РФ №201 от 20 марта 2020 года. В документе сказано, что Крым включен в перечень приграничных территорий, где иностранные граждане и юрлица, а также лица без гражданства не могут владеть земельными участками.

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