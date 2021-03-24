Крымский мост закроют для движения автомобилей

Учения начнутся 31 марта. Фото: Архив "КП"

Уже 31 марта и 1 апреля может быть ограничено движение по Крымскому мосту. Причина – тренировка по противопожарной безопасности.

Как сообщили в Росжелдоре, учения должны пройти с 0.00 31 марта по 23.59 1 апреля 2021 года. В этой связи возможно кратковременное ограничение движения для автомобилей, пишет «Интерфакс».

Напомним, за 2020-1 год по Крымскому мосту проехало четыре миллиона авто. Всего с момента запуска движения Керченский пролив по мосту пересекло 13 миллионов автомобилей.

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