В Крыму прививку от коронавируса сделали 2,4% от обязательных категорий

Вакцинация в Крыму идет медленнее, чем планировалось Фото: Архив "КП"

В Крыму прививку от коронавируса сделали 2,4% от подлежащих обязательной вакцинации категорий. Об этом сообщила главный санврач Крыма Наталья Пеньковская.

- На первом месте медицинские работники 11,5%, на втором - работники промышленных предприятий 9% и работники социальной сферы 6,1%, - отметила она.

В целом распространение инфекции снижается. Последние полтора месяца уровень заболеваемости остается ниже среднесуточных по РФ.

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