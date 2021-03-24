Иммунизацию от коронавируса прошли 62 тысячи крымчан

За неделю прививку от коронавиурса сделали 4,5 тысячи человек Фото: Архив "КП"

В Крыму иммунизацию от коронавируса прошли 62 тысячи 499 человек. Из них за прошедшую неделю привито 4 тысячи 496. Такие данные озвучил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

- Количество вакцины, полученное на сегодняшний день, составляет 68 тысяч 332 дозы, - отметил он. - За прошедшую неделю получили 3100 доз, и тут же эта партия была распределена.

В республиканских медучреждениях работают 72 прививочных пункта и 20 выездных бригад.

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