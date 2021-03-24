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Общество24 марта 2021 13:11

Четверо крымчан вернулись из Турции с коронавирусом

Турецкие курорты лидируют по заболеваемости наших туристов
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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Чаще всего туристы привозят коронавирус из Турции

Фото: Архив "КП"

Четверо крымчан вернулись после отдыха в Турции с коронавирусом. Об этом сообщила главный санврач Крыма Наталья Пеньковская.

- За последнюю неделю зарегистрировано 4 завозных случая в республику, все из Турции, - отметила она. - Из всех завезенных случаев на территорию Крыма после туристических поездок за последние три месяца максимальное количество приходится на Турцию.

Под наблюдением в режиме самоизоляции находятся два человека, прибывших из Великобритании.

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Коронавирус в Крыму