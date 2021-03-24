В Симферополе у водохранилища состоится субботник под музыку

Очищать берег водохранилища смогут все желающие.
Фото: архив "КП"
В воскресенье, 28 марта, в 12.00 около водохранилища Симферополя состоится субботник.
Для желающих принять в нем участие организаторы установят тематическую фотозону с музыкальным сопровождением, сообщает «Крым 24».
Также для участников пройдут мастер классы по грамотной сортировке отходов, массовая уборка мусора и полевая кухня.
Регистрацию можно пройти заранее.
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