В Симферополе у водохранилища состоится субботник под музыку

Очищать берег водохранилища смогут все желающие. Фото: архив "КП"

В воскресенье, 28 марта, в 12.00 около водохранилища Симферополя состоится субботник.

Для желающих принять в нем участие организаторы установят тематическую фотозону с музыкальным сопровождением, сообщает «Крым 24».

Также для участников пройдут мастер классы по грамотной сортировке отходов, массовая уборка мусора и полевая кухня.

Регистрацию можно пройти заранее.

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