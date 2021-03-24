В Симферополе и Севастополе 25 марта частично отключат электричество

Свет исчезнет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

25 марта в отдельных районах Симферополя и Севастополя возникнут перебои с подачей тока, потому что будет идти ремонт электросетей.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Карадагская, 13-35 (нечет);

ул. Эдебият, 47-69 (нечет);

ул. Алмазарская, 48-68 (чет);

ул. Берекетли, 39-57 (нечет);

ул. Шималий, 44-64 (чет), 43-61 (нечет);

ул. Андижанская, 48-66 (чет), 51-69 (нечет);

ул. Сакинлер, 2-34 (чет), 13-29 (нечет);

ул. Багъчалыкъ, 52-72 (чет);

ул. Лучистая, 1-21;

ул. Кедровая, 2-20 (чет), 1-17 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Катерная 47

с 11.00 до 17.00

КСП Память Ленина уч.2,402,412,422,474,594, 403,405,409,415,429,593

Село Терновка: ул. Студенческая (Черноморнефтегаз, оп.насосная воды); (Насосная станция «Терновка»), (ТСП Терновского с/с №337 КСП), (ЧП «Фанелс-ТТ», насосная зверофермы, крестьянское хозяйство гр. Огородов А.А.), (ТП Совхозная, звероферма)

село Родное: ул. Балаклавская 30, ул. Яны Дунья 14,18,22-24(чет), 1-5(нечет),9,17-19(нечет),23, ул. Новая жизнь 18, 17, ул. Садовая 2-24(чет),50, 1-31(нечет), ул. Умерова 2-6(чет), 3-7(нечет), ул. Новая 2-32(чет), 19-А,1-33(нечет), ул. Сумская 8-42(чет), 7-43(нечет), ул. Сахалина 2-10 (чет),16,22, 1-9(нечет),13-15(нечет), ул. Центральная 2-40(чет), 1-41(нечет), ул. Водопадная 2-8 (чет), 1-7(нечет), ул. Школьная 8-30(чет), 7-29(нечет) (д/сад №2), ул. Сумская 2-6(чет), 1-5 (нечет), ул. Центральная 23 (скважина, гр. Швец П.В., насосная станция технической воды «Родное», Гидротехническое сооружение ООО «Добробут-Инвест Плюс»)

с 9.00 до 17.00

ул. Гавена 4-18;

сп. Спуск Шестакова 1;

ул. Большая Морская 3,15,17;

ул. Дроздова 5-9;

ул. Марата 18;

ул. Свердлова 3;

ул. Суворова 6,8;

ул. Володарского 5-11,11-А

ГРЭС: ул. Кустарниковая 1-5; ул. Турбинная 2,4,17-53; ул. Яблочкова 32-38; ул. Шатурская 18-28,19-27; ул. Каширская 1-39

село Штурмовое: ул. Героев Революции 28,5-а,17-А,3,7-21; ул. Коминтерна 2-10,18,1-23; туп. Ноябрьский 4,3-9; туп. Поворотный 4-а,30-а,32-а,6,10-26,26-34,42,23-б?,1-7; ул. Спокойная 6; пер. Коминтерна 1-11; ул. Придорожная 40; ул. Комиссара Морозова 16,5; ул. Ноябрьская 1-29; ул. Героев Революции 23-25,33

село Родниковое: ул. Баштановая 2-8; ул. Грищенко 1-17; ул. Скитальца 4-28,1-25; ул. Заречная 2-6,1-А,1-9; ул. Куликова 18-а,4-24,27-Б,19-35; пер. Кленовый 2,6-8,1-7; ул. Кленовая 2-20,1-7; ул. Терлецкого 2-38,1-27

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