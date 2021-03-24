Украина провела на границе с Крымом военные учения

ВСУ провели учения около Крыма.

Войска Украины провели около границы с Крымом учения. По легенде, они отразили разведку противника с воздуха.

Как сообщается на сайте Вооруженных сил Украины, учения проходили подразделения противовоздушной обороны совместно с расчетами реактивных систем залпового огня «Смерч».

- По замыслу комплексного учения, дежурные расчеты противовоздушных сил обнаружили взлет с территории противника беспилотных летательных аппаратов и передали координаты целей на командный пункт группировки войск, - сообщил командующий Операцией объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, для уничтожения противника были привлечены определенные силы и средства.

В учениях наряду с расчетами ПВО приняло участие подразделение реактивных систем залпового огня «Смерч». Последнее отрабатывало подавление дальнейших попыток противника по ведению разведки.

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