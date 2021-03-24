В Симферополе зарегистрировали тысячного новорожденного

Юбилейная запись о рождении была выдана родителям маленькой крымчанки. Фото: пресс-служба Минюста РК

В Симферополе зарегистрировали рождение тысячного ребенка с начала 2021 года. Юбилейным свидетельство досталось девочке, появившейся на свет 7 марта. Счастливые родители назвали дочь редким именем - Досифея, которое означает «Дар Бога».

- По случаю тысячной регистрации сотрудники ЗАГСа торжественно вручили крымчанам свидетельство о рождении их ребенка. В семья новорожденная Досифея стала вторым ребенком, - передает Крымское информационное агентство.

Кроме того, сотрудники ЗАГСа поведали счастливым родителям о происхождении имени Досифея, имеющего античные корни и встречающегося в древней мифологии.

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