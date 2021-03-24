Киев собирается укрепить дамбу на границе с Крымом

После перекрытия канала Крым испытывает острый дефицит воды. Фото: Архив "КП"

Чтобы воды из Северо-Крымского канала не попала на территорию полуострова, власти Украины решили провести укрепительные работы на дамбе канала.

Как сообщил представитель президента Украины в несуществующие АРК Антон Кориневич, речь идет об укреплении крайней дамбы у пункта пропуска «Каланчак».

- Как говорят представители управления канала, ее надо укреплять, - заявил Кориневич в эфире украинского телеканала.

По его словам, это нужно сделать для того, чтобы избежать возможности несанкционированного попадания воды в Крым.

При этом представитель президента напомнил о дамбе на 91-ом километре канала, которая построена из мешков с песком. Ее он тоже назвал «очень полезной». Будет ли вестись ремонт мешков с песком – не сообщается.

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