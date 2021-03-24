Недалеко от Крымского заповедника рубят лес под новую застройку

Вырубка происходит в долине реки Сафун-Узень. Фото: Grek Krimski|Чёрный список|Алушта|ВКонтакте
Около поселка Розовое, недалеко от Крымского природного заповедника, неизвестные вырубили десятки деревьев. Лес пилят для частного строительства.
О происходящем написали очевидцы в группе «Черный список|АЛУШТА» в соцсети «ВКонтакте». Растительность сносят возле реки Сафун-Узень, которая является основным источником наполнения Изобильненского водохранилища.
- И вы думаете, что для нового здания станут делать центральную канализацию? Нет, конечно, все стоки будут идти прямо в питьевое водохранилище. Неприятно осознавать, какую воду все мы скоро будем пить, - написал активист.
ForPost обратился за пояснением в республиканскую прокуратуру. Специалист ведомства заверил, что они уже начали проверку законности вырубки деревьев.
В администрации Алушты изданию рассказали, что в поселок Розовый приезжали сотрудники муниципального контроля и никаких нарушений не выявили. По информации представителя власти, вырубается поросль, которая пошла от ранее проросших деревьев.
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