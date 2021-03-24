Иностранцы поборются за 5 миллионов рублей на фестивале «Дорога на Ялту»

На фестивале прозвучат патриотические песни в исполнении 15 иностранцев. Фото: предоставлено организаторами

В начале мая на ЮБК пройдет ежегодный Международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту». На мероприятии прозвучат лучшие песни о Великой Отечественной войне в исполнении представителей из 15 стран. Победителю конкурса достанется 5,5 миллиона рублей.

Фестиваль был создан для привлечение внимания и интереса к российской музыкальной культуре. Песни о ВОВ участники споют на своих родных языках. В финале конкурсанты выступят в дуэтах с российскими музыкантами, передает Крымская газета.

Во время отбора свои песни жюри представили больше 300 человек из 51 страны мира. В полуфинал вышли вокалисты из 15 стран, среди которых Австрия, Великобритания, Италия, Канада, Китай.

Финал пройдет 1 мая на ялтинской набережной.

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