Иностранцы поборются за 5 миллионов рублей на фестивале «Дорога на Ялту»

На фестивале прозвучат патриотические песни в исполнении 15 иностранцев. Фото: предоставлено организаторами
В начале мая на ЮБК пройдет ежегодный Международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту». На мероприятии прозвучат лучшие песни о Великой Отечественной войне в исполнении представителей из 15 стран. Победителю конкурса достанется 5,5 миллиона рублей.
Фестиваль был создан для привлечение внимания и интереса к российской музыкальной культуре. Песни о ВОВ участники споют на своих родных языках. В финале конкурсанты выступят в дуэтах с российскими музыкантами, передает Крымская газета.
Во время отбора свои песни жюри представили больше 300 человек из 51 страны мира. В полуфинал вышли вокалисты из 15 стран, среди которых Австрия, Великобритания, Италия, Канада, Китай.
Финал пройдет 1 мая на ялтинской набережной.
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