Зеленский утвердил стратегию по «деоккупации» Крыма

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На официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского появился новый указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной республики Крым и города Севастополя» от 11 марта 2021 года.

В документе сообщается, что он определяет «комплекс мер дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера, направленных на восстановление территориальной целостности, государственного суверенитета Украины в международно признанных границах путем деоккупации и реинтеграции Крыма».

Помимо этого, в стратегии обозначены приоритеты государства по защите прав и свобод человека в Крыму.

Напомним, полуостров стал российским регионом в 2014 году после референlума, на котором большинство крымчан высказались за воссоединение с Россией.

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