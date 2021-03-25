В поселке Форос почтили память комиссара Балаклавского партизанского отряда Александра Терлецкого

Фото: пресс-служба Совмина Крыма

В поселке Форос 25 марта почтили память Александра Терлецкого, комиссара Балаклавского партизанского отряда.

Останки боевого командира, убитого фашистами в 1942 году, захоронили в парке санатория «Форос» год назад. Место могилы было выбрано его супругой Екатериной Павловной.

Цветы к могиле возложили руководитель Форосского территориального органа Василий Стецив, заместитель руководителя ГУП «Татинвестгражданпроект» Иван Яценко, руководитель Отдела паркового хозяйства санатория «Форос» Эдуард Блажко.

СПРАВКА «КП»

Александр Терлецкий в ноябре 1941 года с бойцами держал оборону Байдарского перевала и прикрывал отступление советских войск. Когда Терлецкий был комиссаром балаклавского отряда, он попал в плен и был казнен гитлеровцами спустя месяц в селе Родниковое.