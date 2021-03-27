В Симферополе 40 спасателей тушили пожар в частном доме

Огонь уничтожил 130 квадратных метров дома. Фото: Гу МЧС России по Крыму

В Симферополе 26 марта вечером в частном доме вспыхнул большой пожар. На пульт спасателей поступило сообщение о возгорании на улице Ягодная.

Пожарные прибыли на место происшествия через 6 минут. Из окон дома валил густой дым, огонь мог распространиться на соседнее дома.

Пламя захватило большую площадь жилья, остановить возгорание не удавалось. Ранг пожара в 18.05 повысили до второй степени. На месте развернули оперштаб Главного управления МЧС России по РК.

Потушить пожар не удавалось больше 2 часов. Гу МЧС России по Крыму

- Локализовать пожар на 130 квадратных метрах удалось только в 19.07. Полностью ликвидировать огонь получилось лишь в 21.46. Пострадавших и погибших в происшествии нет. Причина возгорания пока неизвестна, в этом разберутся эксперты, - рассказали в МЧС

К счастью, при пожаре никто не пострадал и не погиб. Гу МЧС России по Крыму

С огнем боролись 40 человек личного состава и 15 единиц техники.

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