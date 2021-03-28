Крымские баскетболисты разгромили команду из Волгограда

Самым результативным игроком матча стал игрок «КФУ-Грифоны» Владислав Крушельницки. Фото: "КП" Архив

Студенческая баскетбольная команда «КФУ-Грифоны» одержала уверенную победу над сборной Волгоградского государственного университета.

Полуфинал квалификации прошел в пятницу, 26 марта, в Симферополе в рамках Лиги Белова Ассоциации студенческого баскетбола.

Поединок закончился с разгромным счетом 165:62 в пользу крымских баскетболистов.

Самым результативным игроком матча стал игрок «КФУ-Грифоны » Владислав Крушельницкий, который сумел набрать 61 очко — на одно меньше, чем забросила вся команда Волгоградского госуниверситета.

В финале квалификации Симферополь встретятся с командой Ростовского государственного экономического университета.

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