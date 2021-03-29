Компания-разработчик платформы SimpleOne запускает онлайн-обучение для партнеров

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Компания-разработчик SimpleOne запускает онлайн-обучение для партнеров по направлениям «Администратор платформы SimpleOne» и «Разработчик на платформе SimpleOne».

Первый курс пройдет с 29 марта по 2 апреля, второй — с 5 по 9 апреля.

Специалисты научатся пользоваться всеми возможностями платформы. В частности, партнеры смогут автоматизировать корпоративные процессы, интегрировать корпоративные приложения, с помощью которой люди и процессы быстро объединяется через встроенные коннекторы.

Есть возможность предоставить каждому клиенту интеллектуальные рекомендации системы в реальном времени с помощью предиктивной аналитики.

Обучение будет проходить в рамках сертификации партнеров. После успешного прохождения всех курсов специалисты получат статус «инженер внедрения». Сертификат подтверждает высокий уровень компетенции специалистов, которые внедряют ESM-платформу SimpleOne.

СПРАВКА КП

SimpleOne — платформа, которая автоматизирует все сервисные корпоративные процессы в соответствии с системой единой записи и подходом Enterprise Service Management (ESM). Она дает компаниям возможность масштабировать лучшие практики управления услугами ITIL (IT Service Management) и VeriSM на все сервисные отделы. В решении работает стандартизация сервисов и единый инструмент оркестрации.

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