Полицейские накрыли сеть борделей в Керчи, Симферополе и Севастополе

Бордели на полуострове основала жительница Краснодарского края. Фото: МВД по Севастополю

Севастопольские полицейские накрыли бордели в трех городах Крыма. Оказалось, что запрещенные услуги предоставлялись на базе массажных салонов. Незаконную деятельность вела 30-летняя жительница Краснодарского края, рассказали в пресс-службе МВД по Севастополю.

Женщина взяла в долю еще двух администраторов и вместе с ними публиковала в интернете объявления о трудоустройстве. Хозяйка массажных салонов обещала своим потенциальным работницам достойную плату и самостоятельно отбирала кандидаток. Выполнение правил и условий занятия проституцией она тоже контролировала лично, передает Крымское информационное агентство.

В каждом борделе стояла система видеонаблюдения и охраны. Обслуживали клиентов в специально отведенных комнатах, где девушки и жили. Во время обысков полицейские обнаружили в помещениях больше 700 тысяч рублей, телефоны и другие улики.

Спецоперации в трех городах способствовали задержанию администраторов, организатора сети борделей и 21 девушки в возрасте от 19 до 30 лет. Их накажут рублем, штраф составит до 2 тысяч рублей.

Против организаторов возбуждено уголовное дело.

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