Погода в Крыму на 30 марта: дождь и тепло до + 10

В Севастополе днем тепло до +10°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
30 марта на Крымском полуострове будет сыро и тепло.
- В Симферополе облачно с прояснениями. Днем кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +7…+9°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: облачно. Днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный до 11 м/с. Днем тепло до +10°.
На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Временами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный до 13 м/с. Днем тепло до +10°.
Вода в Черном море +7°… +10°.
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