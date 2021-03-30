Погода в Крыму на 30 марта: дождь и тепло до + 10

В Севастополе днем тепло до +10°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

30 марта на Крымском полуострове будет сыро и тепло.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Днем кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +7…+9°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно. Днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный до 11 м/с. Днем тепло до +10°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Временами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный до 13 м/с. Днем тепло до +10°.

Вода в Черном море +7°… +10°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50