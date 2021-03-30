Черноморскому флоту отправили самую большую партию вакцины от COVID-19

В ЧФ поступило 15 тысяч вакцин от коронавируса Фото: Виталий ПАРУБОВ

Самая большая партия вакцины от коронавируса поступила в Крым, а именно 15 тысяч. Все они достанутся Черноморскому флоту, сообщили в отделе информобеспечения ЧФ.

- На сегодня уже 14 тысяч военных Черноморского флота прошли вакцинацию препаратом «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). В том числе привился личный состав воинских частей и подразделений Южного военного округа, - рассказали в ЧФ.

Особенно активно собираются вакцинировать тех военных, которые примут участие в параде Победы. Также в первую очередь собираются прививать людей, которые уходят на выполнение задач в море.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50