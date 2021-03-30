В районе Судака за миллиард рублей будут рекультивировать незаконную свалку

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В Судаке планируют рекультивировать полигон твердых коммунальных отходов. На сайте госзакупок опубликован лот, в котором говорится, что работы будут стоить больше 1 миллиарда рублей. Их планируется выполнить до 10 декабря 2024 года.

На сайте госзакупок говорится, что свалку планируют ликвидировать на трассе Судак-Богатовка в районе здания МЧС. Незаконный полигон ТКО был обнаружен 1 января 2018 года.

Основная цель проведения работ – улучшение качества жизни населения в связи с ликвидацией несанкционированной свалки» и восстановление земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде.

Напомним, летом 2020 года было принято решение ликвидировать стихийную свалку вблизи поселка Урочище за 22,8 миллиона рублей. Местные жители отмечают, что мусор туда начали вывозить в конце 90-х годов.

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