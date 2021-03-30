Ялтинская бабушка-рецидивист похитила золотой крестик у своей внучки

Женщина украла крестик, который стоит 12 тысяч рублей. Фото: Bairyna с сайта Pixabay

В Ялте полицейские задержали ранее судимую 34-летнюю женщину, которая украла золотой крестик у своей 9-ти месячной внучки, сообщили в УМВД РФ по Ялте.

- О пропавшем ювелирном украшении в полицию заявила мать девочки. Она рассказала, что крестик за 12 тысяч рублей, который был на шее ее младенца, вдруг исчез. Сначала женщина думала, что он упал, что все поиски были тщетны, - отметили правоохранители.

После следственной проверки подозрения упали на бабушку новорожденного, которая недавно приходила проведать родственников.

- Выяснилось, что женщина играла с внучкой и заприметила у нее на шее золотой крестик, который решила незаметно снять с ребенка и сдать в ломбард, - сообщили в МВД.

Крымчанке пришлось признать свою вину, она написала явку с повинной. Против нее возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ. Суд выдвинул женщине меру пресечения - подписку о невыезде.

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