Подробности пожара в Ялте: В сгоревшем доме шли похороны

Дом полностью сгорел. Фото: Янина Павленко/Facebook.com
На Южном берегу Крыма в Ялте произошло несчастье – 30 марта огонь уничтожил двухэтажный деревянный дом на улице Ново-Слободская.
Без крыши над головой остались 11 человек, из которых двое несовершеннолетних.
Огонь уничтожил. Фото: Янина Павленко/Facebook
- Страшное стечение обстоятельств: в одной из квартир проживала семья, которая похоронила своего сына – в расцвете сил попал в ДТП, - сообщила глава администрации города Ялты Янина Павленко
В первой половине дня проходили похороны, а семь вечера начался пожар. Огонь уничтожил жилье дотла.
- Собираем информацию о том, какая людям необходима помощь! Берем всех на социальное сопровождение, - добавила руководитель.
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