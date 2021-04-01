Подробности пожара в Ялте: В сгоревшем доме шли похороны

Дом полностью сгорел. Фото: Янина Павленко/Facebook.com

На Южном берегу Крыма в Ялте произошло несчастье – 30 марта огонь уничтожил двухэтажный деревянный дом на улице Ново-Слободская.

Без крыши над головой остались 11 человек, из которых двое несовершеннолетних.

Огонь уничтожил. Фото: Янина Павленко/Facebook

- Страшное стечение обстоятельств: в одной из квартир проживала семья, которая похоронила своего сына – в расцвете сил попал в ДТП, - сообщила глава администрации города Ялты Янина Павленко

В первой половине дня проходили похороны, а семь вечера начался пожар. Огонь уничтожил жилье дотла.

- Собираем информацию о том, какая людям необходима помощь! Берем всех на социальное сопровождение, - добавила руководитель.

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