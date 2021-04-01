Коронавирус в Крыму: плюс 79 заболевших за сутки

Фото: пресс-служба Сергея Аксенова

В Крыму за 31 марта зафиксировали 79 случаев коронавируса. Из них 17 человек переносят инфекцию бессимптомно, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, 58 зараженных самостоятельно обратились за медпомощью, 19 – ранее контактировали с заболевшими. 2 случая болезни завезли из-за рубежа.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 2 581 человека.

Выздоровели за 31 марта 165 человек, за весь период с начала пандемии – 35 418 человек.

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