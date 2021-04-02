Симферопольский аэропорт продолжает бить рекорды по пассажиропотоку

Новый аэропорт открыли в 2018 году Фото: Архив "КП"

За первые три месяца в новом году аэропорт Симферополя превысил показатели аналогичных периодов двух предыдущих лет, сообщили в пресс-службе воздушной гавани полуострова.

За это время аэропорт обслужил 610 тысяч человек, что на 1,4% превысило показатели аналогичного периода 2019 года и на 10% докарантинного 2020 года.

- С начала года принято и отправлено более 4 тыс регулярных рейсов. Пик пассажиропотока в этот период зафиксирован 28 марта, когда услугами аэропорта воспользовались 11 730 человек, – рассказали в пресс-службе.

В первом квартале 2021 года в Крым летали 13 авиакомпаний по 16 направлениям. Самыми популярными среди них стали рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Казань. Уже летом количество маршрутов увеличится до 56 направлений.

Также в апреле начнут открываться новые рейсы весенне-летнего расписания, поэтому пассажиропоток будет только расти.

- При сохранении тенденции по улучшению эпидемиологической ситуации как в Крыму, так и в России в целом, аэропорт ждет очень напряженный сезон с большим количеством рейсов, - отметил коммерческий директор аэропорта Сергей Дяйкин.

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