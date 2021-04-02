В Крымском гидрометцентре рассказали о состоянии водохранилищ на полуострове

Общий объем всех крымских пресных водоемов составил 61,3 млн кубометров Фото: Архив "КП"

Объем наполнения водохранилищ полуострова вырос на 13 миллионов кубометров по сравнению с прошлым месяцем. Как сообщили в Крымском гидрометцентре, сейчас заполняемость водоемов составляет 61 млн кубометров.

В самом начале весны приток в водохранилища показал положительную динамику.

- Белогорское - 7,5, Симферопольское - 1,282, Счастливенское - 0,9, Партизанское - 1,6, Чернореченское - 7,2, - отметили в гидрометцентре.

Общий объем всех крымских пресных водоемов составил 61,3 млн кубометров, а это на 13 млн кубометров больше, чем месяц назад, однако на 44,8 млн кубометров меньше, чем в прошлом году.

По информации метеорологов, в марте осадки носили локальный характер. В степных районах республики они составили норму, на Южном берегу Крыма – 41-45% нормы, а в северном предгорье - от 112 до 146% нормы, пишет «Крымское информационное агентство».

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