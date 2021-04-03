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Общество3 апреля 2021 17:49

Ночью в крымских горах заблудилась группа пожилых туристок

К ним на помощь отправилась бригада из 20 спасателей
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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На помощь пенсионеркам вышла бригада из 20 спасателей

Фото: Архив "КП"

Ночью в субботу крымским спасателям пришлось эвакуировать пожилых женщин, которые пошли в горы и не смогли вернуться, сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

На помощь пенсионеркам вышла бригада из 20 спасателей, в том числе и волонтеры. Женщины вышли на ночную прогулку в селе Малое Садовое Бахчисарайского района. Туристок обнаружили только в три часа ночи недалеко от горы Арман-Кая возле пещеры Таврская.

Женщин одели в теплые вещи, оказали психологическую помощь, а также провели профилактические беседы. В медицинской помощи пенсионерки не нуждались.

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