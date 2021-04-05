В Крыму зарегистрировали 86 случаев коронавируса

Всего за последние сутки выздоровело 12 человек Фото: Архив "КП"

За последние сутки в Крыму зарегистрировали 86 заболевших, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

14 человек переносят болезнь без существенных симптомов.

- Из общего количества заболевших 42 выявлены при обращении за медицинской помощью, 42 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за рубежа, - отметил Аксенов.

В крымских лабораториях на новую коронавирусную инфекцию обследовали 1956 человек. Всего за последние сутки выздоровело 12 человек, а с начала пандемии их число составило 35 615 человек.

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