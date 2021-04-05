В Евпатории из-за незаконной вырубки деревьев возбудили уголовное дело

Нарушителям грозит срок до 7 лет лишения свободы Фото: Архив "КП"

После прокурорской проверки о незаконной вырубке деревьев в центральном парке Евпатории в ведомстве возбудили уголовное дело.

По информации пресс-службы региональной прокуратуры, во время обследования территории была установлена вырубка больше 20 деревьев и кустарников разных пород.

- Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело, - отметили в ведомстве.

Прокуратура проводила проверку вместе с сотрудниками УФСБ России по Крыму и Севастополю. Ущерб, который был нанесен окружающей среде, оценили в 4 миллиона рублей. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 260 УК РФ – незаконная вырубка деревьев и кустарников. Нарушителям грозит срок до 7 лет лишения свободы.

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