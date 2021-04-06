В Симферопольском зооуголке прокуратура нашла нарушения

Лошадь откусила девочке палец, когда та ее кормила. Фото: Следком по РК и Севастополю

После скандала в симферопольском зооуголке, в котором лошадь откусила пятилетней девочке палец, прокуратура выявила нарушения, сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время проверки было установлено, что на момент инцидента меры безопасности на территории зооуголка не соответствовали нужным требованиям.

Сейчас по этому факту в Следственном отделе по Киевскому району крымской столице возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

- На огражденной территории, где находятся лошади, отсутствовали соответствующие предупреждающие знаки о возможной опасности для посетителей. Более того, на входе в зооуголок посетителям реализуется корм для животных. Руководством не организован доступ к вольерам с животными, исключающий получение травм посетителями, - отметили в пресс-службе.

Сегодня деятельность зооуголка приостановлена.

Напомним, 28 марта семья с двумя детьми пришла на прогулку в зоопарк. 5-летняя девочка получила травму руки, когда решила покормить лошадь. Животное откусило ребенку палец. Девочку госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь.

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