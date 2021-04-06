Крымские коммунисты предлагают ввести ответственность за игнорирование депутатских запросов

Фото: Сергей Богатыренко/Личный архив

Фракция коммунистов в Госсовете Крыма инициировала принятие закона об административной ответственности за непредставление ответа на обращение или запрос депутата городского или районного совета. Органы власти, организации, должностные лица обязаны отвечать на депутатские обращения, но поскольку санкций за невыполнение обязательств нет, предпочитают отмалчиваться или присылать отписки.

- Без этого закона эффективность депутатских обращений была достаточно низкой, - пояснил КП-Крым лидер крымской организации КПРФ и фракции коммунистов в парламенте республики Сергей Богатыренко. - На них могли вообще не ответить, или прислать отписку.

Теперь ответ на депутатское обращение должен последовать в течении 30 дней со дня регистрации. В противном случае законодатели предлагают ввести штрафы в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей.

- Следующий наш законопроект будет касаться порядка ответов чиновников на обращения депутатов Госсовета РК. Тоже будут штрафы, - заверил Богатыренко.

Законопроект о внесении изменений в республиканский закон об административных штрафах принят в первом чтении.

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