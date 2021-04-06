Проспект Вернадского в Симферополе закроют на неделю

Участок закроют с 7 по 15 апреля. Фото: АО ВАД.
Симферопольский проспект Вернадского будет закрыт для проезда транспорта больше чем на неделю. На участке от гостиницы Москва до Ялтинской улицы будет идти укладка нового асфальта.
Как сообщили в пресс-службе АО «ВАД», с 7 апреля по 15 апреля проезд по участку ремонта будет доступен только для общественного транспорта, легковые автомобили будут ехать по альтернативному маршруту.
С 03.00 водители легковушек будут двигаться в сторону Ялты либо в обратном направлении по улице Беспалова, идущей параллельно проспекту Вернадского.
Открытие участка ремонта планируется утром 15 апреля. Сроки перекрытия могут быть сдвинуты, если работам помешает погода.
Граждан просят с пониманием отнестись к этим временным неудобствам.
Общественный транспорт ограничения не затронут. Фото: АО ВАД.
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