Проспект Вернадского в Симферополе закроют на неделю

Участок закроют с 7 по 15 апреля. Фото: АО ВАД.

Симферопольский проспект Вернадского будет закрыт для проезда транспорта больше чем на неделю. На участке от гостиницы Москва до Ялтинской улицы будет идти укладка нового асфальта.

Как сообщили в пресс-службе АО «ВАД», с 7 апреля по 15 апреля проезд по участку ремонта будет доступен только для общественного транспорта, легковые автомобили будут ехать по альтернативному маршруту.

С 03.00 водители легковушек будут двигаться в сторону Ялты либо в обратном направлении по улице Беспалова, идущей параллельно проспекту Вернадского.

Открытие участка ремонта планируется утром 15 апреля. Сроки перекрытия могут быть сдвинуты, если работам помешает погода.

Граждан просят с пониманием отнестись к этим временным неудобствам.

Общественный транспорт ограничения не затронут. Фото: АО ВАД.

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