В Алуште на стройке многоэтажки 13-летняя девочка упала в шахту лифта

Территория недостроя не ограждена и находится без охраны
Фото: Александра Тимощенко
В понедельник, 4 апреля, во время игры в прятки 13-летняя девочка случайно упала в шахту лифта в недостроенном многоэтажном доме, сообщили в пресс-службе прокуратуре по Крыму.
Как сообщает Крымское информационное агентство, школьница находилась на стройке вместе со своими несовершеннолетними друзьями на улице Перекопская, 4 в Алуште.
Территория недостроя не ограждена и находится без охраны, поэтому там регулярно собирались подростки.
- В ходе игры девочка забежала в помещение шахты лифта 10 этажа здания, которое не было каким-либо образом ограждено, упав в шахту. В результате падения несовершеннолетняя получила множественные травмы, - отметили в прокуратуре.
После случившегося девочку госпитализировали. Сейчас она находится в Симферопольской больнице в нормальном состоянии.
Прокуратура даст оценку действиям работникам алуштинской администрации, которым неоднократно сообщали о несчастных случаях на недострое, но меры так и не приняли.
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