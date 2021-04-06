В Алуште на стройке многоэтажки 13-летняя девочка упала в шахту лифта

Территория недостроя не ограждена и находится без охраны Фото: Александра Тимощенко

В понедельник, 4 апреля, во время игры в прятки 13-летняя девочка случайно упала в шахту лифта в недостроенном многоэтажном доме, сообщили в пресс-службе прокуратуре по Крыму.

Как сообщает Крымское информационное агентство, школьница находилась на стройке вместе со своими несовершеннолетними друзьями на улице Перекопская, 4 в Алуште.

Территория недостроя не ограждена и находится без охраны, поэтому там регулярно собирались подростки.

- В ходе игры девочка забежала в помещение шахты лифта 10 этажа здания, которое не было каким-либо образом ограждено, упав в шахту. В результате падения несовершеннолетняя получила множественные травмы, - отметили в прокуратуре.

После случившегося девочку госпитализировали. Сейчас она находится в Симферопольской больнице в нормальном состоянии.

Прокуратура даст оценку действиям работникам алуштинской администрации, которым неоднократно сообщали о несчастных случаях на недострое, но меры так и не приняли.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50