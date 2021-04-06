В центре Симферополя планируют оборудовать новую парковку на 50 мест

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В центре Симферополя власти города планируют оборудовать новую парковку для машин на 50 мест. Об этом сообщила начальник управления транспорта и связи администрации крымской столицы Анастасия Волкова.

- Кроме того, администрация города рассматривает еще одно место для определения новой парковки. Таким образом, добавится еще порядка 50 мест для легальной парковки автотранспорта, - передает слова Анастасии Волковой пресс-служба администрации крымской столицы.

По ее словам, на данный момент в городе оборудовано 15 парковок вместимостью около 900 мест.

Напомним, с начала 2021 года было составлено больше 150 административных протоколов в отношении водителей, которые парковались в неположенных местах.

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