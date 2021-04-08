В Симферополе увеличат время подачи воды на выходных

В будние дни графики останутся неизменными Фото: "КП" Архив

Графики подачи воды в Симферополе решили вновь пересмотреть. Часы водоподачи в выходные дни увеличат на два часа, но только в утреннее время, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Теперь подавать воду в субботу и воскресенье в большинство районов города будут с 6.00 до 11.00, а вечером по-прежнему с 18.00 до 21.00. В районах, где вода подается круглосуточно, в это время будет понижаться давление в водопроводах. Но в будние дни графики водоснабжения останутся неизменными.

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