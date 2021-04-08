В Крыму в этом году ждут визита нескольких европейских делегаций

Фото: Наталья Сомова/"Крымская газета"

В текущем году в Крым запланированы визиты представителей политических партий, средств массовой информации, культурных и общественных деятелей из Норвегии, Италии, Германии, Греции и Армении, пишет «Крымская газета».

- С момента возвращения в Россию накопили огромный опыт в реализации проектов по народной дипломатии. Мы прорвали информационную блокаду, создали корпус народных дипломатов в западных странах. В том числе в Норвегии, Германии официально зарегистрированы общественные организации, которые проводят активную работу по донесению объективной информации о Крыме, – отмечает председатель Комитета Государственного Совета РК по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

По его словам, изменился и качественный состав народных дипломатов – теперь это представители бизнеса, политики, общественные деятели – люди, которые имеют свою аудиторию в странах проживания и способны оказывать влияние на общественное мнение.

Министр финансов РК Ирина Кивико заявила, что в Крыму хороший инвестиционный климат. На начало текущего года в республике зарегистрировали больше трех тысяч субъектов хозяйственной деятельности с привлечением иностранных инвестиций.