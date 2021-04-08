Через два года в Крыму планируют начать строительство технопарка для электротранспорта

На сегодняшний день в рабочую группу захотели войти 10 предприятий, которые производят электротранспорт и зарядные станции Фото: Архив "КП"

В Крыму планируют создать технопарк для того, чтобы производить электротранспорт, сообщила журналистам министр финансов республики Ирина Кивико.

Она отметила, что в такой объект собственник готов вложить деньги, а от государства требуется предоставить участок и подвести сети.

- Помимо - компании по производству коммерческого электротранспорта - «Эльтавра» есть еще предприятия, которые готовы развернуть производство, например электрозаправок, - отметила Кивико.

На сегодняшний день в рабочую группу захотели войти 10 предприятий, которые производят электротранспорт и зарядные станции.

В технопарке хотят построить инжиниринговый центр, экодеревню для персонала и полигон для колесного и водного транспорта.

По предварительным данным, строительные работы планируют начать через два года – в 2023 году.

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