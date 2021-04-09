Погода в Крыму на 9 апреля: дождь и тепло до +11

В Симферополе температура воздуха днем +7…+9°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

9 апреля на Крымском полуострове синоптики обещают не совсем комфортный, если говорить о погоде, день.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный до 13 м/с. Температура воздуха днем +7…+9°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. Ветер северный до 17 м/с. Днем тепло до +11°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-западный до 17 м/с. Днем тепло до +10°.

Вода в Черном море + 7°...10°.

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