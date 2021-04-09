Ялта вошла в топ-10 направлений для отдыха компаниями

Ялта.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сервиса бронирования жилья TVIL.RU, проанализировав данные брони, выяснили, какие города и курорты пользуются популярностью для отдыха у компаний, где не меньше шести человек. Южные берег Крыма пользуется особой любовью у россиян, тем более, что пандемия ограничила выезд за границу.
Топ-10 направлений для путешествий компаниями (средняя цена ночи в отелях, в рублях):
Ялта, 6262
Осташков, 9800
Петрозаводск, 10000
Манжерок, 10000
Волгоград, 4200
Углич, 6800
Банное, 7500
Санкт-Петербург, 32000
Лахденпохья, 12000
Москва, 4165
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