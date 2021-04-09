Ялта вошла в топ-10 направлений для отдыха компаниями

Ялта. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сервиса бронирования жилья TVIL.RU, проанализировав данные брони, выяснили, какие города и курорты пользуются популярностью для отдыха у компаний, где не меньше шести человек. Южные берег Крыма пользуется особой любовью у россиян, тем более, что пандемия ограничила выезд за границу.

Топ-10 направлений для путешествий компаниями (средняя цена ночи в отелях, в рублях):

Ялта, 6262

Осташков, 9800

Петрозаводск, 10000

Манжерок, 10000

Волгоград, 4200

Углич, 6800

Банное, 7500

Санкт-Петербург, 32000

Лахденпохья, 12000

Москва, 4165

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